İttifak Holding Konyaspor: 1-0

2'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası içinden çektiği sert şut, kaleci Eray'da kaldı.10'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan ceza sahası dışından sürerek getirdiği topu solundaki Bakasetas'a verdi. Bakasetas, solundaki Davidson'a atmak istedi ancak savunmadan dönen top Bakasetas'ın önünde kalırken, altıpasın içinde oluşan karambolde top kalecide kaldı.24'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson, ceza sahası yayından kaleye sert bir şut çekti. Kaleci Eray gole izin vermedi.36'ncı dakikada soldan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasının sağında bulunan Skubic'in kaleye şutu son anda Caulker'ın araya girmesiyle kornere gitti.37'nci dakikada gelişen Alanyaspor kontra atağında Efecan'ın ceza sahası içine gelerek attığı ara pası, sağdaki Babacar savunma arkasına sızarak topu sert sutla ağlara gönderdi: 1-0.60'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından topla buluşan Salih, savunmanın arasında topu kaleye gönderirken, kaleci Eray gole izin vermedi.67'nci dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic, ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeyi denedi. Milosevic'in şutu az farkla auta gitti.82'nci dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Davidson topu savunma arkasındaki Bareiro'ya attı. Bareiro kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top kalecide kaldı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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