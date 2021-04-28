İttifak Holding Konyaspor: 1-0 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor: 1-0

28.04.2021 22:22
İttifak Holding Konyaspor: 1-0, System.String[]

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGALATASARAY: Muslera, Şener (Dk. 68 Linnes), Donk, Marcao, Ömer, Etebo (Dk. 46 Taylan), Fernandes, Kerem (Dk. 76 Falcao), Emre Kılınç (Dk. 46 Emre Akbaba), Halil, Mohamed (Dk. 46 Babel)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Barış (Dk.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera, Şener (Dk. 68 Linnes), Donk, Marcao, Ömer, Etebo (Dk. 46 Taylan), Fernandes, Kerem (Dk. 76 Falcao), Emre Kılınç (Dk. 46 Emre Akbaba), Halil, Mohamed (Dk. 46 Babel)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Barış (Dk. 83 Volkan), Adil, Ahmet, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande (Dk. 72 Musa), Sekidika, Rahmanovic, Shengelia (Dk. 72 Bytyqi), Kravets (Dk. 54 Cikalleshi)GOL: Dk. 87 Emre Akbaba (Galatasaray)SARI KARTLAR: Kravets, Barış (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray, evinde İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba'nın 87'nci dakikada attığı golle 4 maç sonra evinden galibiyetle ayrıldı.36'ncı dakikada Etebo'nun sağ kanata gönderdiği topta Şener, bekletmeden pasını ceza sahası içindeki Halil'e çıkardı. Halil'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.45+1'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Halil, topu yakınındaki Fernandes'e çıkardı. Fernandes'in sol çaprazdan uzaktan sert şutunda kaleci Sehic topu sağ kale direği dibinden kornere çeldi.İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.47'nci dakikada orta alanda topla buluşan Taylan'ın ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda top üstten auta çıktı.53'üncü dakikada sağ kanatta Şener'in pasında topla buluşan Kerem'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.70'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in kaleyi tam karşıdan gören noktadan sert şutunda Sehic'in dönen topu defans uzaklaştırmayı başardı.79'uncu dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme'nin sol kanatta yerden sert ortasında altpas içinde arka direkte Cikalleshi müsait durumda topa dokunamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.87'nci dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel'in sert şutunda top kaleciden sekerek Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Altıpas içinde Emre'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.90'ıncı dakikada Babel'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ömer'in sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


- İstanbul

İttifak Holding, Emre Akbaba, Konyaspor, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor: 1-0 - Son Dakika Spor


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