İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Süper Lig'in 27'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede Gençlerbirliği, Sio ve Berat'ın attığı gollerle Konyaspor'u 2-1 yendi.

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