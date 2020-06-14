İttifak Holding Konyaspor: 2-1 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor: 2-1

STAT: ERYAMANHAKEMLER: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner ÖzaralGENÇLERBİRLİĞİ: K.Nordfedt, Halil İbrahim, Zargo, Yasin, (Dk. 82 Soner Dikmen), Erdem, Mats (Dk. 46 Berat), Flavio, Candeias, (Dk. 90 İlker Karakaş), Sessegnon, (Dk. 65 Sefa), Sio (Dk.

İttifak Holding Konyaspor: 2-1, System.String[]

STAT: ERYAMAN

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral

GENÇLERBİRLİĞİ: K.Nordfedt, Halil İbrahim, Zargo, Yasin, (Dk. 82 Soner Dikmen), Erdem, Mats (Dk. 46 Berat), Flavio, Candeias, (Dk. 90 İlker Karakaş), Sessegnon, (Dk. 65 Sefa), Sio (Dk. 65 Ayite), Stancu

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Guilherme, Marin Anicic, Uğur Demirok, Jonsson, (Dk. 87 Thuram), Miloseviç,(Dk. 66 Miya), Hurtado,(Dk. 39 Marco), Amir, Shengelia, (Dk. 86 Erdon Daci), Bajic

GOLLER: Dk. 59 Sio, Dk. 83 Berat, (Gençlerbirliği). Dk. 62 Marko, (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Marin, Ali Turan, (Konyaspor) Erdem Özgenç, Flavio, (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 27'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede Gençlerbirliği, Sio ve Berat'ın attığı gollerle Konyaspor'u 2-1 yendi.

12'nci dakikada sağ taraftan Erdem'in pasıyla ceza sahasına giren Mast'ın şutunda top keleci Serkan'ı geçerek arka direkten auta çıktı.

25'inci dakikada Shengelia ceza yayı üzerinde topu savunmanın üzerinden Milosevic'e aktardı. Miloseviç'in şutu direkten taca çıktı.

36'ncı dakikada topla buluşan Sio'nun ceza sahasına girmeden çektiği şutu kaleci Serkan iki hamlede önledi.

50'nci dakikada Flavio'nun hatasıyla topla buluşan Bajic'in ceza sahasına girerken çektiği şutta top kaleciyi geçerek direkten auta gitti.

59'uncu dakikada Sio, başlattığı atakta topu Stancu'ya verdi. Stancu'nun ortasında topla buluşan Sio topu filelere gönderdi. 1-0

62'nci dakikada gelişen Konyaspor atağında Bajic'in ceza sahasına girerek yaptığı ortada Marko topu filelerle buluşturdu. 1-1

70'inci dakikada savunmanın solundan ceza sahasına giren Bajic'ın ortasında Levan boş kale yerine topu auta gönderdi.

83'üncü dakikada Sefa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berat'ın şutunda top ağlara gitti. 2-1


İttifak Holding, Konyaspor, Dikmen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 08:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor: 2-1 - Son Dakika Spor
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