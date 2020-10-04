İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ı açıkladı

İttifak Holding Konyaspor, 26 yaşındaki milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "8 kez milli takımda ay yıldızlı formayı giyen Ahmet Çalık bu maçlarda 1 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplamda 174 kez sahaya çıkan Ahmet Çalık kulübümüzde 6 numaralı formayı giyecek" denildi.