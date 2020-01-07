İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: 2-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: 2-1 - Son Dakika Spor

İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: 2-1

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

İttifak Holding Konyaspor - Altınordu: 2-1, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren İttifak Holding Konyaspor ile Altınordu, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Konyaspor'un konakladığı otelin sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla sona erdi. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Levan Shengelia ile 70'inci dakikada Erdon Daci atarken, Altınordu'nun tek golünü ise 18'inci dakikada Okan Derici kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karşılaşmadan görüntüler


İttifak Holding, Altınordu, Konyaspor, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:07 Kaynak: DHA
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