Son Dakika Haberleri: İttifak Holding Konyaspor ara vermedi
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İttifak Holding Konyaspor ara vermedi

1 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İttifak Holding Konyaspor ara vermedi, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise sahada koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra 7'ye 4 pas çalışması ile devam eden idman, tempolu koşunun ardından 4'e 4 maçlarla tamamlandı.

Öte yandan, tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Konyaspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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