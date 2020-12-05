İttifak Holding Konyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından

Süper Lig'in 11'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktör İsmail Kartal, 2-0'lık galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Son haftalarda 7-9 sakat ve hasta oyuncudan yoksun bir şekilde maçlara hazırlanıp sahaya çıktıklarını belirten Kartal, ona rağmen sahaya çıkan oyuncuların birbirlerinin eksikliklerini hissettirmediklerini ifade ederek, "Kaybettiğimiz maçlarda Konyaspor'a yakışır mücadele etmesini bildik. Bu maçtada rakibi iyi analez ettik. Oyuncularımda ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. İkinci yarı oyunu genişletip, golu bulduk. Rakibe de pozisyonlar vermedik. "dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise takıma yeni geldiğini için adaptasyon sorunu yaşadıklarını ve bunu en kısa sürede atlatacaklarını belirtti. Takımının kırmızı kart ve golden sonra geriye düştüğünü belirten Çimşir, "Geriye düştüğünden kırılgan bir takım oluyor. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz" diye konuştu.