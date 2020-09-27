İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ile Mustafa Savranlar üstlendi.

SERGEN YALÇIN İLK KEZ TAKIMIN BAŞINDA SAHAYA ÇIKTI

Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor maçı öncesi Covid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, testinin negatife dönmesinin ardından takımının başında ilk kez sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, deplasmanda Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki Rio Ave maçlarında takımının başında yer alamamıştı. Sergen Yalçın, Rio Ave'deki ilk 11'e göre kaleyi Utku Yuvakuran yerine Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Montero yerine Vida, Rıdvan Yılmaz yerine N'Sakala'yı oyuna dahil oldu. Mensah ve Hüseyin Atakan Üner de ilk 11'de yer aldı. Siyah- beyazlı ekip sahaya kırmızı formayla sahaya çıktı.YENİ TRANSFER ABOUBAKAR İLK KEZ KADRODABeşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, ilk kez kadroda yer aldı. 2016-2017 sezonunda da siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki santrofor tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 gole imza atmıştı.ATİBA KADRODA YER ALMADIBeşiktaş'ta, Antalyaspor maçı sonrası ayak bileği posterior impingement tanısıyla tedavi altına alınan takım kaptanı Atiba Hutchinson, sakatlığı bununan N'Koudou ile evrakları yetişmeyen Josef de Souza İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.  KRAVETS İLK KEZ KADRODAİttifak Holding Konyaspor'un hafta içerisinde 2 yıllık sözleşme imzaladığı Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets'te yeni takımında ilk kez kadroda yer aldı. KONYASPOR'DA 2 EKSİK Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan stoper Marin Anicic ile sol kanat oyuncusu Alper Uludağ, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı. İKİ TAKIM ARASINDAKİ 39'UNCU RANDEVU

İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş, 39'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 38 karşılaşmanın 22'sini Beşiktaş, 4'ünü Konyaspor kazanırken 12 maçta berabere sonuçlandı.


Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin
G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı         
22:15
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor         
21:31
Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi Leicester City Manchester City'yi, Vardy'nin 3 gol attığı maçta 5-2 yendi         
20:41
Seyircisiz oynayan G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahaya meşale atıldı Seyircisiz oynayan G.Saray-F.Bahçe derbisinde sahaya meşale atıldı         
19:19
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı         
18:37
Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu         
18:37
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu         
22:44
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 22:25:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İttifak Holding Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei