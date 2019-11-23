İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zor bir maçtan puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısını katıldı.

Konyaspor 'un savunma ve hücum organizasyonu açısından iyi bir takım olduğunu belirten Abdullah Avcı, "Oyunun ilk 25-30 dakikalık bölümünde iyi değildik, oyuna geç girme alışkanlığımız hala devam ediyor. Taçtan gol yedik. Ofsayt olmasa oyun başka bir duruma seyredebilirdi. Enine fazla pas yaptık. Yanlış opsiyonlarımızı kullandık. 25 dakikadan sonra oyun biraz ilerledi. Bizim lehimize olmaya başladı. Özellikle ikinci yarı bireysel performansı biraz daha yukarı çıkarttık" dedi.

Burak'ın kaliteli bir oyuncu olduğunu ve yakaladığı pozisyonu değerlendirdiğini ifade eden Avcı, çok önemli bir deplasmandan puan aldıklarını söyledi. Avcı, "Milli takım aralarından sonra zaman zaman oyuna geç girmeler, bazen takımda konsantrasyonda bozukluk olabiliyor. 6 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik, tek gol. Takım savunmasını daha iyi yapan bir takım olmamız son derece umut verici. Onun için oyuncularımızı, maç öncesi ve maç sırasındaki enerjileri, aile olduğu zaman, sonuçları alıp bunu desteklediği zaman daha güzel şeyler çıkıyor. Umarım daha iyi devam eder" şeklinde konuştu.

Avcı, perşembe günkü Avrupa 'daki maç ile pazartesi günkü Kayserispor maçını kazanıp puan almak istediklerini belirtti.

Avcı, bir gazetecinin Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin puan olarak üstüne çıktıkları yönündeki sorusu üzerine, Beşiktaş'ın lige alışık olmadığı süreçle başladığını hatırlatarak, "Burada Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olarak bakmamak lazım. Alanya 'nın, Sivasspor 'un çıkışı, Başakşehir 'in 3-4 yıldır oyuncu kalitesi ve oyunuyla beraber onlara da aynı şekilde saygı göstermek lazım. Rekabetin olduğu yerde kalite her zaman olacaktır. Bence bu Türk futbolu adına çok önemli" dedi.

Konyaspor'un ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilen soru üzerine ise Avcı, "Golle ilgili soyunma odasında bakmadım. Tartışmalar bitmeyecek. Hakem üzerinden konuşursak başka yerlere gidiyor. Aslında futbolda konuşulacak çok başka şeyler var" ifadelerini kullandı.

KOCAMAN: ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ DEVAM EDİYOR

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise üzgün olduğunu ve ligde Yeni Malatyaspor maçı ile başlayan özgüven eksikliğinin devam ettiğini belirtti. Takımla ilgili tüm kararları kendisinin aldığını belirten Kocaman, hataların da kendisinde oluğunu söyledi.

Özellikle son 4 maçtaki sıkıntıları geride bırakmak için maça çıktıklarını ifade eden Kocaman, ofsayt nedeniyle iptal edilen golle ilgili ise hakemin kolay karar verdiğini belirtti.

Maçın ilk 30 dakikasında kontrolün kendilerinde olduğunu ve ikinci yarı oyunun açıldığı bölümlerde tehlikenin başladığını belirten Kocaman, "Hem Beşiktaş adına, hem bizim adımıza oyun daha fazla açıldı. Kaptığımız toplarla 4 kişilik, 5 kişilik hızlı hücumlara gitmeye çalıştık. Fakat hücumdaki beceri sorunumuz, sonuçlanamadığı gibi top kayıplarından sonra Beşiktaş'ın atağı başladı. Oyun her iki takımın da kontrolünün biraz dışına çıktı. Burada bir tane kurşun gelecekti. Top kayıplarından sonra biz bu kurşunu atmayı beceremedik. Beşiktaş maçı alacak neticeyi sağlayan bir ayakla beraber öne geçmeyi başardı" dedi.

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