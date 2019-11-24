İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, "Beşiktaş, maçı alacak beceriyi sağlayan bir ayakla öne geçmeyi başardı. Bundan sonraki süreçte tedirgin halimiz daha da fazlalaştı. Tehdit edecek bir şey yapamadık." dedi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dört maçtaki sıkıntılı durumu çevirmek için çıktığı bir maç olduğunu söyledi.

Takımda son iki maçta büyük bir çözülme yaşadıklarını anlatan Kocaman, şöyle konuştu:

" Maç başlangıcında bizim adımıza ilk 30 dakikasında kuvvetli bir oyun oldu. İlk dakikalardaki gol ile ilgili, ofsaytla ilgili pozisyon, biraz ortada. Verilir miydi verilmez miydi, maçın hakemi çok kolay bir karar verdi. Sonraki süreçte kontrolü elimizde tutmaya çalıştık. hem baskı yaparak hem de topu dolaştırarak ancak 30 dakikada genel olarak kuvvetli bir oyun oynamamıza rağmen tedirgin bir oyun vardı."

Kocaman, ikinci yarıda Beşiktaş'ın oyuna ortak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda ağırlığımız Beşiktaş'ı hırpaladı ve oyundan düşürdü. Fakat oyunun açıldığı bölümlerde en büyük tehlike başladı. Kaptığımız toplarla hızlı hücumlara gitmeye başladık. Hücumdaki beceri sorunumuz, top kayıplarıyla Beşiktaş'ın atakları başladı. Her iki takımda kontrolün dışına çıktı. Burada bir kurşun gelecekti top kayıplarında kurşun atmayı beceremedik. Beşiktaş, maçı alacak beceriyi sağlayan bir ayakla öne geçmeyi başardı. Bundan sonraki süreçte tedirgin halimiz daha da fazlalaştı. Tehdit edecek bir şey yapamadık. Yeni Malatyaspor maçıyla başlayan şansızlık, Eyüpspor maçıyla çok derinleşti. Problem ve sorun sarmalı haline geldi. Gençlerbirliği son dakika golü ve Sivasspor mağlubiyeti sorunları daha da büyüttü. Büyümeye ve gelişmeye açık olan takımı bir anda tersi duruma götürdü. Hakikaten sıkıntılı bir durum. Sporda ve futbolda en zor şey, öz güven kaybıdır. Şu anda en büyük problemimiz, bunu düzeltmeye çalışmak olacak."