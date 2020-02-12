İttifak Holding Konyaspor, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile resmi sözleşme imzaladı.

Korkmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Kulüp İkinci Başkanı Selçuk Aksoy'un da katılımıyla düzenlenen törende, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, törende yaptığı konuşmada, İttifak Holding Konyaspor'a geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konya'nın futbol şehri olduğunu aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ekip olarak çok şanslıyız. Çünkü stadı ve tesisleri güzel olan, taraftarıyla bütünleşen bir futbol şehrine geldik. Bu bizim için büyük bir şans. Yine ekip olarak gerçekten çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu da güzel sonuçlar alarak devam ettirmemiz gerekir. Aykut Kocaman hocama çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok büyük başarılara imza attı. En azından bu bize yol gösterdi. İnşallah biz de önümüzdeki yıllarda bu başarıları yakalarız. Konyaspor taraftarıyla ve yönetimiyle başarıyı hak ediyor. İnşallah biz de ekip olarak Konyaspor'u düşündüğü hedefe ulaştırırız."

Korkmaz, bir gazetecinin "Bu kadroyla ligde kalabileceğinize inanıyor musunuz" sorusunu, "Bu kadronun bu ligde kalacağına inanıyoruz. İnanmasak tabii ki gelmezdik. Bundan dolayı oyuncularıma güvenim sonsuz. Çok yetenekli ve tecrübeli oyuncularımız var. Dolayısıyla alacağımız üst üste galibiyetlerle bu işin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum." diye yanıtladı.

Selçuk Aksoy: "Konyaspor özlenen ve istenen hedeflerine varacaktır"

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy da sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konyaspor'un hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirten Aksoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen hafta evimizde oynadığımız Denizlispor karşılaşmasından sonra Aykut Kocaman ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırdık. Konyaspor hedefleri doğrultusunda belli bir başarıya koşan bir camiadır. Kendisi bize teşekkür etti, biz de ona teşekkür ettik. Bundan sonraki hayatında da Aykut Kocaman'a başarılar diliyoruz. Sayın Başkanımızın öncülüğünde bir komisyon kurduk. Birkaç görüşme sonrasında da yeni dönemde Konyaspor'a katkı sağlayacağını düşündüğümüz hocamızla anlaşmaya vardık. Ümit ediyoruz ki Konyaspor camiasıyla, takımıyla yüksek karakterdeki tüm birimleriyle inşallah önümüzdeki dönem yine başarılara koşarak, emin adımlarla o özlenen ve istenen hedeflerine varacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Bu yüzden hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Konyaspor'daki hayatında kendisine başarılar diliyorum."

İmza törenine, Selçuk Aksoy'un yanı sıra diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Bülent Korkmaz, Galatasaray, Mersin İdmanyurdu, Kayseri Erciyesspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Kardemir Karabükspor ile Azerbaycan takımlarından FK Bakü'yü çalıştırmıştı.