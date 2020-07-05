İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

76'ncı dakikada Boldrin ceza sahası sağ çaprazından ortasında kaleci Ertuğrul, müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın pasında Boldrin şutunda defans topu kornere çeldi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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