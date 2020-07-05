İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0

STAT: Konya Büyükşehir Belediyesi HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul-, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Jevtovic (Dk. 75 Daci), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia (Dk. 57 Miya), Bajic (Dk.

STAT: Konya Büyükşehir Belediyesi

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HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul-, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Jevtovic (Dk. 75 Daci), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia (Dk. 57 Miya), Bajic (Dk. 84 Thuram)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık-, Talbi, Orhan, Fernandes,  Melnjak,  Abdullah (Dk. 90+2  Burak ), Vetrih (Dk. 83 Denis Garmash),   Boldrin, Tunay (Dk. 45+1 Oğuz Kağan), Samudio, Skoda

GOLLER: Dk. 90+4 Miya (Pen.)  (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Jonsson, Anicic, Ali Turan (yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor) -  Talbi, Boldrin (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 30'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

21'inci dakikada ceza sahası içinde Bajıc'in şutunda defans topu uzaklaştırdı.

47'nci dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in şutunda kaleci Ertuğrul topu korne çeldi.

60'ıncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe ataşında ceza sahasında topla buluşan Jonsson'un vuruşunda top yandan auta çıktı.

76'ncı dakikada Boldrin ceza sahası sağ çaprazından ortasında kaleci Ertuğrul, müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın pasında Boldrin şutunda defans topu kornere çeldi.

86'ncı dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Miya'nın pasında Thuram'ın şutu üstten auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasından ortasında top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

90+4'üncü dakikada Miya'nın penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Ömer Ali Şahiner, İttifak Holding, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 23:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 1-0 - Son Dakika Spor
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