İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1 (YENİDEN) - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1 (YENİDEN)

28.12.2020 17:57
İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1 (YENİDEN), System.String[]

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Adil (Dk. 18 Uğur), Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Oguz Kağan (Dk. 67 Milosevic), Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic- Skubic, Adil (Dk. 18 Uğur), Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Oguz Kağan (Dk. 67 Milosevic), Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk.83 Kravets), DaciÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan-, İsmail Köybaşı, Moroziuk, Talbi, Meriah, Fabricio (Dk. 76 Donsah), Yasin, Smamudio (Dk. 70 Michalak), Tunay Torun (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fernando (Dk. 83 Alberk), Skoda GOLLER: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 65 Tunay Torun (Çaykur Rizespor) SARI KARTLAR: Oğuz  Kağan, Uğur  (İttifak Holding Konyaspor)KIRMIZI KART: Dk. 90+4  Yasin (Çaykur Rizespor)Süper Lig'in 15'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. 7'nci dakikada sağ kanattan Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında havaya iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 9'uncu ceza sahasında topla buluşan Shengelia'nın şutunda top auta çıktı. 12'nci dakikada Hadizahmetovic'in şutunda top auta çıktı. 19'uncu dakikada Smamudio'nun pasında ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın vuruşunda top auta çıktı. 31'inci dakikada Tunay Torun'un ceza sahası dışından şutunda top auta çıktı. 51'nci dakikada sağ kanattan Moroziuk'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Fernando'nun şutunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi. 65'inci dakikada ceza sahası içinde Skoda'nın şutunu kaleci Sehic müdahale etti. Sehic'den dönen topu önünde bulan Tunay Torun şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-1 90+4'üncü dakikada Daci, Yasin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Şeker 'VAR' pozisyonu inceledikten sonra faul kararı verdi. Ardından direkt kırmızı kart gören Yasin oyun dışı kaldı.   Karşılaşma 1-1 sona erdi.

İttifak Holding, Burak Şeker, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1 (YENİDEN) - Son Dakika Spor


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