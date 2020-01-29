İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, 10'a 10 oyun ve çift kale maçla sona erdi.

Tedavileri süren Ferhat Öztorun ve Ali Karakaya, antrenmana katılmadı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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