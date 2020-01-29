İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor

12 dakika önce

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor mesaisi sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, bir günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması ile başladı. 10'a 10 oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavisi süren Ferhat Öztorun ile Ali Karakaya katılmadı.

ROBERT MAK, KONYA'YA GELDİ

İttifak Holding Konyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Slovak futbolcu Robert Mak, akşam saatlerinde menajeri ile birlikte Konya'ya geldi. Tesislerde oyuncu ve menajeri ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, oyuncu ile imza aşamasına gelindiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:50 Kaynak: DHA
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