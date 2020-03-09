İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı - Son Dakika Spor

İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman,  koşu ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.Antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Farouk Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ile Jens Jonsson katılmazken, Erdon Daci, Volkan Fındıklı ile Robert Mak ise antrenörler yönetiminde çalıştı.


İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:53 Kaynak: DHA
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