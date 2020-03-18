İttifak Holding Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

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