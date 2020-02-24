İttifak Holding Konyaspor'da Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, 5'e 2, koşu ve pastan oluşan çalışmanın ardından yapılan taktik ve şut çalışması ile tamamlandı. Antrenmanın ilk bölümünde yer alan Farouk Miya ile Marin Anicic daha sonra fizyoterapist yönetiminde takımdan ayrı olarak çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar