İttifak Holding Konyaspor'da tek hedef 3 puan

İTTİFAK Holding Konyaspor, Ankaragücü'nü mağlup ederek ligde üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Konyaspor'da dış menisküsünden ameliyat olan Musa Çağıran ile Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Samuel Eduok, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları devam ediyor. Farouk Miya'nın ise tedavisi tamamlandı. Diğer taraftan, yeşil-beyazlı ekipte bu hafta yapılan PCR testinde ise 1'i futbolcu 3 kişide koronavirüs saptandı.Konyaspor'un Ankaragücü karşısına şu ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor: Sehic, Skubic, Adil, Uğur, Guilherme, Jevtovic, Abdülkerim, Shengelia, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Daci.