İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri - Son Dakika
Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri - Son Dakika Spor

İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri

18 dakika önce

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi.

İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, yarın Ünal Karaman ile görüşme yapacağı öğrenildi.

İttifak Holdign Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı. Deneyimli teknik adamın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte Ünal Karaman sesleri yükseldi. Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman'a, hem yöneticilerin hem de taraftarın sıcak baktığı yarın görüşme yapılacağı öğrenildi.


İttifak Holding, Ünal Karaman, Konyaspor, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı
Kendilerine yardım eden rektörü tanımayıp "Teşekkür ederiz amca" dediler Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:09:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İttifak Holding Konyaspor'da Ünal Karaman sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]