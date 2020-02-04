İttifak Holding Konyaspor'da Yukatel Denizlispor mesaisi

İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Yuketel Denizlispor'u konuk edecek Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü salonda iki grup halinde yapılan CORE ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Antrenmanın saha bölümünde oyuncular koşu ve çabukluk çalışması yaptı. Minyatür kalelerde 10'a 10 oynanan oyunun ardından yapılan çift kale maç ile antrenman tamamlandı.

Antrenmana tedavisine devam edilen Farouk Miya ile milli takımda bulunan Ali Karakaya katılmazken, Ferhat Öztorun takımla birlikte çalıştı.

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Antrenmandan detaylar