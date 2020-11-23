Konyaspor'dan hakem tepkisi - Son Dakika

Konyaspor'dan hakem tepkisi

23.11.2020 15:04
Konyaspor'dan hakem tepkisi, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, dün oynadıkları Kasımpaşa maçında hakemlerin "kötü" performans gösterdiğini iddia etti.

İttifak Holding Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan, dün oynadıkları Kasımpaşa maçında hakemlerin "kötü" performans gösterdiğini iddia etti.

Erkan, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının birçok açıdan değerlendirmeye muhtaç olduğunu savundu.

Konyaspor olarak genç hakemlere fırsat verilmesi taraftarı olduklarını vurgulayan Erkan, "Küçük hataları görmezden geliyoruz ancak oyunun skorunu etkileyecek türde hataları tolere etmemizi kimse beklemesin. İyi niyet ve adil yönetim önemli. Fakat dünkü karşılaşmada hepimiz şahit olduk ki; hem yardımcı hakemler hem karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kol hem de VAR hakemleri telafi etmekte zorlandığımız hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.

Erkan, Süper Lig'de bir gün önce aynı pozisyona VAR tarafından penaltı kararı verildiğini iddia ederek, Kasımpaşalı savunma oyuncusunun ceza sahası içinde topa eliyle hamle yapmasının görmezden gelindiğini öne sürdü.

"Dünkü maçta hakemin direkt olarak penaltıyı verdiği pozisyonda nasıl VAR devreye girdiyse, ceza sahası içinde elle kontrol edilen pozisyonda da VAR hakemlerinden mutlaka uyarı gelmeliydi." diyen Erkan, şu görüşleri paylaştı:

"Ne yazık ki sadece bizim değil maçı izleyen tüm sporseverlerin bu yöndeki beklentileri karşılık görmedi. Karşılaşmanın hakeminin bu pozisyonda açısı son derece netti. Ancak göremediğini kabul ederek uzun süre VAR'ın devreye girmesini bekledik. Bu kadar berrak, tartışmasız pozisyonun hangi gerekçeyle cezalandırılmadığını açıkçası çok merak ediyoruz. VAR konusunda hala herhangi bir standardın oluşturulmaması an itibarıyla Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri olarak karşımızda durmaktadır. Bunu dün oynadığımız maçta bir kez daha tecrübe etmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Kazanmış olabiliriz ama karşılaşmanın geneline baktığımızda VAR da dahil olmak üzere hakem heyetinin tamamının maalesef kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etmek zorundayız."

Müsabakanın hakemi Yasin Kol ve yardımcılarına başarılar dileyen Erkan, "Böylesine zor günlerden geçtiğimiz ve her puanın altın değerinde olduğu bir dönemde başta camiamız olmak üzere hiçbir takımın, sonuca direkt etki eden hakem hataları nedeniyle mağdur olmasını istemiyoruz. Tecrübeli ya da genç tüm hakemlerimizden cesur ve adil yönetimler bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor'dan hakem tepkisi

İttifak Holding, Kasımpaşa, Konyaspor, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor'dan hakem tepkisi - Son Dakika Spor


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