İsmail Kartal: "Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz" - Son Dakika

İsmail Kartal: "Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz"

21.12.2020 22:11
İsmail Kartal:

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon başından beri şanssızlıklar yaşadıklarını ve zor günler geçirdiklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon başından beri şanssızlıklar yaşadıklarını ve zor günler geçirdiklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 13. haftasında 1-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz"

Maça eksik oyuncularla başladıklarını anlatan Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bazen eksik oyuncularınız vardır ama takım içinde onun alternatifi ya da onun rekabet ettiği oyuncu vardır. Bazı bölgelerde ne rekabet ne de alternatif olan oyuncularımız vardı. Başka mevkilerden oralara oyuncu devşirerek bugün sahaya çıkabildik. Baktığınız zaman kadroda Erdon Dacı 12 günlük karantinadan sonra bir gün idmana çıktı. Onu da mecburen kadroya alabildik. En fazla 10-15 dakika doktorla konuşup oynayabilirdi. Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz" dedi.

"Çok zor günler geçiriyoruz"

Maçtaki sakatlıklara değinen Kartal, "İki kere de bugün maçın başında Faruk Mıya'nın sakatlığı, sonra Alper'in sakatlanması ve bunların üst üste gelmesi. Büyük bir şanssızlık yaşıyoruz, çok zor günler geçiriyoruz. Kadroya baktığınız zaman hasta, sakat ve cezalı oyuncularımız var. Ama buna rağmen ilk devre rakibe pozisyon vermeden çok da iyi oynamamıza rağmen devreyi 0-0 bitirdik. İkinci yarı oyunu dengeledik derken kendi hatamızdan savunmadan hücuma çıkarken kaptırdığımız bir topa gol yedik. Daha sonra tekrar elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde hücumsal anlamda değerlendirip maçı çevirmek için gayret gösterdik. Ama rakip takım da gerçekten iyi bir takım. İyi mücadele ettiler. Sonuçta maçı çeviremedik, kaybettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama önümüzdeki sağlıklı oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Sivasspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İsmail Kartal: 'Sezon başından beri bir şanssızlık yaşıyoruz' - Son Dakika Spor


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