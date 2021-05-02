İttifak Holding Konyaspor- Fatih Karagümrük maçının ardından

Süper Lig'in 39'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Duran topların oyunun akışını değiştirdiğini belirten Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu David Sassarini, "İlk yarıda golü bulduk. Ondan sonra 2-3 defa daha gol şansımız oldu. İkinci yarıya baktığımızda biz oyunumuzu oynayamadık. Duran toplar bize hasar veren yerler oldu ve bu da oyunun akışının değiştirdi" dedi.

ERSAN PARLATAN: ÖZLEDİĞİMİZ BİR DUYGU VE ÖZLEDİĞİMİZ BİR 3 PUANDI.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Parlatan, "Çok mutluyuz. Sonuçta çok önemli bir galibiyet aldık. Özlediğimiz bir duygu ve özlediğimiz bir 3 puandı. 6 maçtır kazanamıyoruz biliyorsunuz. 5-1'lik bir skorla, birde 1-0 geri düşmüşken bunu yakalamak gerçekten takımımızın kalitesini, karakterini bugün yansıttığını düşünüyoruz. Maçın başında önde baskı yapmaya çalışan, rakibin oyun kurulumunu rahatsız etmeye çalışan bir görüntü sergilemeye çalıştık, bunu beceremedik. Neticesinde duran toptan 1-0 geriye düştük. Akabinde hemen beraberliği yakaladık. Bizim adımıza böyle takımlar karşısında beraberliği yakalamak çok önemli. Pas oyununu iyi yapan, rakibini topla birlikte koşturan bir takım olduğu için 1-1 yakaladıktan sonra biraz daha geri çekilerek, merkezi kapatarak, rakibi kendi ikinci bölgemizde bekleyerek daha etkili olduk. Bu da taktiksel bir değişiklikti. Takımda buna uyum sağladı" diye konuştu.