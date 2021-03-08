İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 3-0 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 3-0

08.03.2021 21:05
İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 3-0, System.String[]

STAT: Medaş Konya Büyükşehir HAKEMLER: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat Sancaktar İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Diamonde (Dk. 35 Hadziahmetovic), Jevtovic, Shengeila, Milosevic (Dk. 82 Kravets), Sekidika (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Diamonde (Dk. 35 Hadziahmetovic), Jevtovic, Shengeila, Milosevic (Dk. 82 Kravets), Sekidika (Dk.70 Bytyqi) CikaleshiFENERBAHÇE : Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa (Dk. 58 Gustavo), Mert Hakan (Dk. 70 Ozan), Osayi-Samuel (Dk.70 Ferdi ), Pelkas (Dk. 82 Samatta ), Valencia, Thiam (Dk. 58 İrfan Can Kahveci) GOLLER: Dk. 29 Pelkas, Dk. 32 Osayi- Samuel, Dk. 90 Serdar (Fenerbahçe)SARI KARTLAR: Diamonde,Adil, (ittifak Holding Konyaspor) - Samatta (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu.3'üncü dakikada ceza sahasında Mert Hakan'ın şutunda kaleci Sehic'den dönen topa Velencia'nın şutu üstten auta çıktı. 20'inci dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası sağ çaprazından ortasında top kaleci Sehic'de kaldı. 26'ıncı dakikada Pelkas'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbset vuruşunda top üsttün auta çıktı.29'uncu dakikada  Mert Hakan'ın ortasında ceza sahasında Gökhan, topu kafasıyla indirdi. Altıpas içinde topu önünde bulan Szalai'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.32'nci dakikada Pelkas'ın pasında topu önünde bulan Osayi-Samuel ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel'in şutu, takımını 2-0 üstünlüğe çıkardı: 0-2.34'üncü dakikada Shengelia'nın pasında ceza sahasında altıpas içindeki Sekidika'nın kafa vuruşunda kalece Atlay müdahale etti. ?62'nci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışında kaleci Altay müdahale etti. 63'üncü dakikada  Velencia, ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Sehic müdahale etti. Sehic'den dönen topu önünde bulan Pelkas'ın şutu auta çıktı. 77'nci dakikada Jevtovic'in ceza sahası dışından şutundan kaleci Altay, kornere çeldi. 80'inci dakikada Skubic ile çarpışması sonucu sakatlanan Pelkas, oyuna devam edemedi. Pelkas'in yerine Samatta oyuna girdi. Pelkas ambulansla hastaneye kaldırıldı. 90'nci dakikada sağ kanattan Ferdi'nin kullandığı köşe vuruşunda Sehic, müdahalesinde topu elinden kaçırdı. Altıpas içindeki Serdar'ın boş kaleye şutunda fark 3'e çıktı: 0-3.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Konya

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: 3-0 - Son Dakika Spor


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