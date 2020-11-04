İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak İttifak Holding Konyaspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Ligin 7'nci haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada sakat ve hasta 7 oyucusundan faydalanamayan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına eksik başladı. Koşu ve CORE ısına hareketleriyle başlayan antrenman; topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.