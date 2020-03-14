İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Zeki Murat Göle - Son Dakika
Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Zeki Murat Göle - Son Dakika Spor

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Zeki Murat Göle

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle'nin açıklamaları KONYA - Süper Lig'in 26. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı.

İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle'nin açıklamaları

KONYA - Süper Lig'in 26. haftasında, İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Zeki Murat Göle

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Göle, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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