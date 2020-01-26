İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray: 0-3

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Bahattin Duran (xx), Volkan Ahmet Narin (xx)

GOLLER: Dk. 26 Falcao, Dk. 39 Emre Akbaba, Dk. 79 Adem Büyük ( Galatasaray

SARI KARTLAR: Feghouli, Lemina (Galatasaray)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 26'ncı dakikada Falcao, 39'uncu dakikada Emre Akbaba ve 79'uncu dakikada Adem Büyük kaydetti.

6'ncı dakikada ceza sahası sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Ömer Ali Şahiner'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in sert şutunu kaleci Muslera güçlükle kurtardı.

13'üncü dakikada Mariano'nun şutunda meşin yuvarlak defanstaki Jonsson'a çarpıp, Feghouli'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Serkan gole izin vermedi.

17'nci dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

26'ncı dakikada sol kanattan hızlı gelişen Galatasaray atağında, Ömer Bayram'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'nın yanında ağlarla buluştu: 0-1.

38'inci dakikada Amir Hadziahmetovic'in ortasında arka direkte topla buluşan Skubic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

39'uncu dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Saracchi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın yanından ağlarla buluştu: 0-2.

51'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına ortasında Donk'un uzaklaştırdığı topu önünde bulan Miya'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64'üncü dakikada Shengelia'nın kullandığı frikikte kaleci Muslera iki hamlede topun sahibi oldu.

68'inci dakikada Mariano'nun uzun pasında topla buluşan Saracchi'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

79'uncu dakikada Mariano'nun ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

86'ncı dakikada Shengelia'nın sağ çaprazdan plase vuruşunda kaleci Muslera topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

LEMINA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da Mario Lemina, İttifak Holding Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Gabonlu oyuncu, önümüzdeki hafta oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

SARACCHI VE FALCAO OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Öte yandan Galatasaray'da yeni transfer Saracchi ile Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılı ekibi maçta 1-0 öne geçiren golü atan Falcao, 58'inci dakikada yerini Adem'e bırakırken, Saracchi'nin yerine ise 72'nci dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.