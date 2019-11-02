İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından - KONYA

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, "Ne bağlantımız ne kontra atak oyunumuz ne de baskılı oyunumuz, hiçbiri olmadı. İkinci yarıdaki oyun bambaşka, paramparça, bize ait olmayan bir oyundu. İlk yarı ne kadar beyaz ise ikinci yarı da o kadar siyahtı." dedi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dönemde oynadıkları karşılaşmalardan sonra bazı mazeretler üretebileceklerini ancak bu müsabaka için böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

İkinci yarı maçın istedikleri gibi gitmediğini anlatan Kocaman, şunları kaydetti:

"Ne bağlantımız ne kontra atak oyunumuz ne de baskılı oyunumuz, hiçbiri olmadı. İkinci yarıdaki oyun bambaşka, paramparça, bize ait olmayan bir oyundu. İlk yarı ne kadar beyaz ise ikinci yarı da o kadar siyahtı. Gençlerbirliği ikinci yarıda oyunun hakimi oldu. Zaman zaman çeşitli ataklarla kalemizde tehlike oluşturdular. Buna karşı biz gerekeni yapamadığımız için gidişatın buraya geleceği belliydi. Sahada bütünlüğümüzü kaybeden bir durum vardı. Son dakikada yediğimiz gol, hem üzüntümüzü hem de sıkıntımızı artıran bambaşka bir faktör oldu. Tabii ki bu saatten sonra son derece üzüntülü olduğumuzu belirtmekten başka bir şey yok."

Aykut Kocaman, bir basın mensubunun sezon başında yapılan transferlerden memnun olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, transfer yaparken risk almak ve kulübün ekonomik durumunu düşünmek zorunda olduğunu ve herhangi bir pişmanlık duymadığını ifade etti.

Hamzaoğlu: "Takımın arzulu ve istekli oynaması beni çok memnun etti"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, zor bir deplasmana geldiklerini ancak buna rağmen kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını dile getirdi.

Yeşil-beyazlı ekibin ilk yarıda üstün oynadığını aktaran Hamzaoğlu, "Ancak ikinci yarıda toparlandık. Hatta baskımızı artırdık ve neticede birçok pozisyona da girdik ama oyuncularımın arzulu ve istekli oynaması beni daha çok memnun etti. Ayrıca takım bütünlüğünün olması bizi çok sevindirdi. Takımımızla daha dün ilk antrenmanımıza çıktık. Çok şeyi değiştirmemiz mümkün değildi. Buna rağmen takım bir bütün halinde oynadı. Bu bizi mutlu etti." diye konuştu.

İkinci yarı daha üstün oynadıklarını belirten Hamzaoğlu, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Belki son dakika golüyle beraberliği yakaladık ama oyuncularım sonuna kadar mücadele etti. Bu inancı sürdürmeleri beni çok mutlu etti. Konyaspor'u da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, bir basın mensubunun "Devre arasında transfer olacak mı?" şeklindeki sorusunu ise "Transferden ziyade kadromuzdaki oyuncuların performansını artırarak eksikliği gidermek istiyoruz. Şu anda transfer düşünmüyorum." diye yanıtladı.