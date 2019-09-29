İttifak holding konyaspor - istikbal mobilya kayserispor maçının ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kayserispor karşısındaki galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, ilerleyen günler için moral ve özgüven yaratacağını belirtti.Süper Lig'in 6'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligde takımların birbirine çok yakın olduğunu ve zor maçların oynandığını kaydetti. Kayserispor maçının zor olacağını bildiklerini ifade eden Kocaman, oyuncularını, maçın bitiş düdüğüne kadar istekli bir şekilde kaliteli oyun oynadığını ifade ederek tebrik etti. Kocaman, Kayserispor karşısındaki galibiyetin sadece 3 puan olmadığını, ilerleyen günler için moral ve özgüven yaratacağını belirtti.Teknik direktörlükte 500'üncü maçına çıktığı hatırlatılıp, bundan sonra da yeni bir 500 gün olacak mı ? yönündeki soruya Kocaman, "Zor. Bundan sonrası bizim için yıpratıcı bir dünya. Oynarken de, oynatırken de çok farklı. Kazancı, prestiji çok güzel ama yıpratıcı bir süreç" dedi.Kocaman, penaltı pozisyonunun sorulması üzerine de hakem için zor bir karar olduğunu; ancak doğru bir karar verdiğini belirtti.HİKMET KARAMAN: BİZLER NE ZAMAN, NE YAPACAĞIMIZI BİLİRİZİstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, penaltı pozisyonunda farklı açılardan bakıldığında penaltı olarak görülmediğini, hakeminde 4- 5 dakikaya yakın süreçte anca karar verebildiğini belirtti. Uzatma dakikalarında görülen kırmızı kartlar nedeniyle hakem Alper Ulusoy'a tepki gösteren Karaman, "Penaltıdan sonra tansiyonu düşürmesi gerekir. Pedro Henrique'ye neden kırmızı kart verdiğini sordum? 'Üzürime yürüdü' dedi. Hakemin pozitif tavır göstermesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.Maçta 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü bulma şanslarının olduğunu; ancak bunu beceremediklerini ifade eden Karaman, Adebayor ve Yasir'in sakatlığından dolayı zorunlu olarak oyuncu değişikliğine gitmelerinin kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.Kayserisporlu taraftarın tribünden istifa etmesi yönünde yaptıkları tezahüratlar hatırlatılan Karaman, "İstifa etmek. Bizler ne zaman, ne yapacağımızı biliriz. Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor. Mutlaka teknik adamlar bazı şeyler yürümezse bırakır. Yürümesi içinde futbol takımının, yeni transferlerin zamana ihtiyacı, oyuncuların uyumluluğu, bazen takımın kötü performans sergilemesi, teknik adamın buna yönelik tavır alması. Bazen yönetimin tavır alması. Bazen yürürken de istifa edeceksin. Bazen iyiyken de istifa edeceksin. Bende yendikten sonra istifa edeyim. Bir de o taraftan bakın" diye konuştu.

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Aykut Kocaman'ın açıklamaları

Hikmet Karaman'ın açıklamaları