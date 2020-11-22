İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: 2-1

STAT: MEDAŞ Konya BüyükşehirHAKEMLER: Asin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan BilirİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Milosevic (Dk. 74 Musa Çağlar), Cikaleshi (Dk. 90 Ahmet Çalık), Miya (Dk. 46 Hadziahmetovic), Alper (Dk. 74 Hurtado), KravetsKASIMPAŞA: Ramazan - Ahmet Oğuz (Dk. 53 Koomson), Tomas Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Tirpan, Sadiku, Anıl (Dk. 70 Yasin), Aytaç, Varga, AlanGOLLER: Dk. 48 Skubic, Dk. 88 Musa Çağlar (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 17 Aytaç (Kasımpaşa)SARI KART: Jevtovic, Adil, Kravets (İttifak Holding Konyaspor) - Haddadi, Tomas Brecka, Aytaç (Kasımpaşa)SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Koronavirüs nedeniyle ev sahibinde 2, konuk ekipte de 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemedi.17'nci dakikada Ahmet'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.48'inci dakikada Alper'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Skubic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.79'uncu dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray'da kaldı.88'inci dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Musa Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- Kaynak: DHA
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