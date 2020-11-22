İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: 2-1

Konyaspor, geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi

Husumetli iki aile arasında çıkan baltalı, kürekli kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı