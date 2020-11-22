İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

22.11.2020 18:48
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi başlamadıklarını ve ilk 25 dakikada rakibin baskısı nedeniyle oyun kuramadıklarını belirtti.

İSMAİL KARTAL: BASKI VE PRESLE DENGELERİNİ BOZDUKKarşılaşmanın 30'uncu dakikasından sonra oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını ifade eden Kartal, "İkinci yarı oyunun sistemini değiştirdik. Baskı ve presle dengelerini bozduk. Kendi alanlarından çıkmasına izin vermedik ve gol geldi. Daha sonra iki oyuncu daha aldık. Maçı kazanmak için iki hücumcuyu dahil ettik. Doğru zamanı bekledik ve bu iki değişiklikle ikinci yarı kazanma iradesiyle maçı kazanmasını bildik. Bütün istatistiklerde rakibin çok çok üstündeyiz. Bu galibiyet için verdiğim görevi yerine getiren oyuncularımı tebrik ve teşekkür ederim. Bu galibiyeti SMA hastası Ali bebeğe ve tüm SMA hastalarına armağan ediyorum" diye konuştu.İRFAN BUZ:  ÇOK FAZLA HAMLE ŞANSIMIZ OLMADI

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz ise eksik futbolcularla sahaya çıktıklarını hatırlatarak, bunun bir mazeret olamayacağını söyledi. Eksik oyunculara rağmen sahada kendi oyunlarını oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Buz, maçın ilk yarısında baskı kurup golü bulduklarını, daha sonra oyunun ev sahibi takıma dönmesi üzerine çok fazla hamle şanslarının olmadığını ve net pozisyonlara giremediklerini kaydetti.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika Spor


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