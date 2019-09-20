İttifak holding konyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 5'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna sürpriz bir kadroyla sahaya çıktı. Genç teknik adam, yaşadığı adale sakatlığı yüzünden aylardır takımdan uzak kalan ve hafta içinde çalışmalara başlayan İngiliz golcü Cameron Jerome'u ilk 11'de görevlendirdi. Son olarak geçen sezonun 34'üncü haftasında İzmir'de oynanan Ankaragücü müsabakasında sahaya çıkan deneyimli golcüye taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Jerome böylelikle 118 gün sonra sahalara dönmüş oldu.

Tamer Tuna, sezon başında Galatasaray'dan büyük umutlarla transfer edilen forvet Eren Derdiyok'u yine yedek oturttu. Eren, geçen haftaki Çaykur Rizespor deplasmanında da kızağa çekilmişti. Tamer Tuna geçen hafta 0-0 sona eren Çaykur Rizespor maçının 11'inden tek değişiklik yaptı. Halil'in yerine Jerome'u oynatan Tuna, Rize'de santrfor olarak görevlendirdiği Napoleoni'yi sol kanada çekti. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Denizlispor karşısında 1-0 galip gelen kadroyu bozmadı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda her iki takım taraftarı da müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever takımlarını desteklerken, 400'e yakın Konyasporlu da kale arkasındaki yerlerini aldı. Her iki takım taraftarı maçtan önce futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.