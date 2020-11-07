İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Serkan üst üslendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 7'nci haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Erol Bulut, kasık sakatlığı sebebiyle dün yapılan idmanı kasık sakatlığı sebebiyle yarıda bırakan Jose Sosa'ya forma veremedi. Sosa'nın yerine ise Mame Thiam'ı ilk 11'de görevlendirildi. Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ise kırmızı kart cezası bulunmasından dolayı takımını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor maçında kale arkaları da dahil olmak üzere tribünlerde bazı bölümleri loca şeklinde bölerek ayırdı. Karşılaşmayı yaklaşık 3 bin taraftarın izlediği öğrenildi.