İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Mustafa Kaplan: Kazanmamız gereken maçta kaybettik

Aykut Kocaman: Başlangıca ihtiyacımız vardı

Futbol şansı tersine döndü

ERCAN ATA - Celal ATALAY/ ANKARA; - Süper Lig'in 18'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini ve bundan dolayı üzgün olduklarını ifade eden Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "0-0 bitecek maçta 95'te yediğimiz golle mağlup olduk. Üretkenliğimiz yoktu. Özellikle 3'üncü bölgede belki de girdiğimiz pozisyon bile yoktu. Rakibimiz kaçırdığı pozisyonlar var. Son dakikada buldukları gol ile mağlup olduk. Üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. 15 puan yaparak rakibimizle puan puana olmak istiyorduk. Taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Bizim için iyi olmadı diye düşünüyorum. Golü yemesek 1 puan alacaktık. Ama son dakikada yediğimiz gol ile mağlup olduk. Bundan dolayı da son derece üzgünüz" diye konuştu.

AYKUT KOCAMAN: BAŞLANGICA İHTİYACIMIZ VARDI

Kötü geçen ilk yarının ardından iyi bir başlangıç yapmaya ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Aykut Kocaman, "Maç öncesi için konuşacak olursak, uğursuz 6. ve 7. hafta diyorum. Hem Ankaragücü için hem Konyaspor için hem de Antalyaspor için. Biz ve Antalyaspor 7. haftadan itibaren Ankaragücü ise 6. haftadan itibaren kazanmıyor. Topladığımız puanlar en azından bizi düşme hattının dışında tuttu. Ankaragücü de maça başlarken yeni bir heyecanla, istekle sezonun ikinci yarısına başlamak istedi. Bizim de başlangıca ihtiyacımız vardı. Ligin kırılması için erken sayılabilecek bir dönem. Diğer taraftan da kaybedeninin kanamasının biraz daha artacağı bir maç olarak gözüküyordu. Devrenin sonlarına doğru 6 maçta 14 gol yediğimiz sadece 3 gol attığımız 5 mağlubiyet 1 beraberlik içerisinde bulunan seriyi son 4 maçta derlenip toparlanma haline getirdik ancak bunları kazanma durumuna çevirememiştik. Devre arasında bu derli toplu halimiz kendi ayarımıza dönüşümüzün sinyallerini veriyordu. Bugün ben de bütün Konyasporlular ne kadar sahaya yansıyacağını merak ediyordum" şeklinde konuştu.

"FUTBOL ŞANSI TERSİNE DÖNDÜ"

Maçın başında Ankaragücü'ne kendi oyuncularını kabul ettirdiklerini altını çizen Aykut Kocaman, "Maçın başında rakibimize oyunumuzu kabul ettirdik. Fakat maçın ilk yarısının ortalarından itibaren pas mesafesinin çok uzaması, savunma oyuncularımızın bağlantı problemleri Ankaragücü'nü de maçın içine çekti ve maç iki takım arasında gitti geldi. İkinci yarıda toplanmak zorundaydık. Bu duygu düşüncelerle başladık ama ilk 15 dakika düşündüğümüz gibi olmadı. Ankaragücü ikinci yarı tamamen bizi kendi sahamıza itti. Kendi klasik oyunumuza döndüğümüzde kontrol biraz daha bize geçti. Arayışlarımız daha da arttı. İki tane net gol pozisyonu bulduk. Maç böyle bitecek derken son anda, birazda şunu söylememde yanlışlık olmaz. Zaten son anlarda gole daha yakın taraf olarak gözükürken o son pozisyon uzun zamandır kendi beceriksizliğimiz diyelim buna. Bugün bu anlamda futbol şansı tersine döndü. Çalışıp çabalayınca şans yanında oluyor. Oyuncu arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Ankaragücü'ne de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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