İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 2'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre, ilk yarı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, ikinci devre ise iyi oynadıklarını söyledi.

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 2'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mert Nobre, ilk yarı istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, ikinci devre ise iyi oynadıklarını söyledi.

Nobre, maçın ardından Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, İlk yarı çok iyi değildik. İkinci yarı daha iyi oynadık, isteğimizi yaptık. Maalesef son vuruş ve pasta daha iyi olabilirdik diyerek maçı değerlendirdi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nobre, Stancu'ya alternatif bir forvet ve Sessegnon'un yerini doldurabilecek ofansif orta saha isteklerinin olduğunu ifade etti. Nobre, genç futbolcular İlker Karakaş ve Gökhan Altıparmak'ın yetenekli olduğunu ancak tecrübenin çok önemli olduğunu kaydederek şunları söyledi 'Tecrübeli bir forvet istiyoruz. Diğeri limit nedeniyle biraz zor. İnşallah en kısa zamanda bir transfer yaparız.İSMAİL KARTAL 60 DAKİKA İYİ BİR DİRENÇ VE FUTBOLLA OYNADIK?İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise oyunun ilk yarısı ve ikinci 15 dakikadaki performanslarından memnun olduğunu söyledi. Konyaspor'a yeni geldiğini hatırlatan Kartal, oyuncularına oyun felsefesini aktarmaya çalıştıklarını söyledi. Kartal, Çok kısa zamanda uyum içerisinde ne yapmamız gerektiğini, oyun felsefemizi oyuncularımıza aktarmaya çalıştık. Bu doğrultuda maça hazırlandık. İlk 60 dakika gerçekten çok doyurucu, oynanması gerektiği gibi bir futbol ortaya koyduk. Net pozisyonlar da yakaladık. Bunları değerlendiremedik. 60'dan sonra iki takımın da fizik olarak oyundan düşebileceğini tahmin ediyorduk. İlk defa lig maçı oynadık. Buna rağmen 60'a kadar iyi bir direnç ve futbolla istediklerimizi hemen hemen yerine getirdik, sadece golü bulamadık ifadelerini kullandı.ALDIĞIMIZ BİR PUAN İLERİSİ İÇİN UMUT VERİCİOyunun 60'ıncı dakikasından sonra mecburi değişiklikler yaptıklarına dikkat çeken Kartal, 'Bu değişikliklerden sonra oyundaki topu tutma anlamında üstünlüğümüzü biraz rakibe verdik. Biraz baskı yedik. İyi mücadele edip, lige moralli bir şekilde başladık. Bugün oyuncularım verdiğim görevin hepsini harfiyen yerine getirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Aldığımız bir puan ilerisi için ümit verici. Bu puanımızı büyük Konyaspor taraftarına armağan ediyorum' dedi.

Forvet transferi için yönetimden istekte bulunduğunu söyleyen Kartal, Serkan Kırıntılı'nın kadroda yer almamasıyla ilgili soruya, Daha hazır olmadığı için kadroya almadım. Affettik diye hemen oynayacak diye bir kural yok. Sehic bugün iyi bir maç çıkardı. Serkan Kırıntılı şu an takımımızın oyuncusu. Daha önce gitmek için girişimlerde bulunmuş. Kendisi yine gitmek isterse tabii ki kulüp yönetimiyle oturup konuşabilir. Şu an antrenmanlara çıkıyor diye konuştu.


Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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