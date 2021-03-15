İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

15.03.2021 22:01
İttifak Holding Konyaspor maçının ardından, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.PARLATAN: ÜZÜCÜ BİR GOLLE, 1 PUANA RAZI OLDUKKarşılaşmanın son topunda gol yedikleri için üzgün olduklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Maçın genelinde istediğimiz oyunu sergileyemedik. 10 daKika iyi başladık ama sonrasında geri çekilmek zorunda kaldık. Kasımpaşa kanatları iyi kullanıp, pozisyo bulmaya çalıştı. Biz de topa sahip olamadık. İkinci yarıdaki değişiklerden sonra oyuncular müthiş katkı sağladı. 3 oyuncu girdikten sonra oyuna ortak olduk. Daha da tehlikeli olduk, değerli ataklar sergiledik. 90+2'de golü bulduk. İyi savunduk ama son topta kötü bir gol yedik. Yemememiz gereken bir goldü. Oyunu buraya kadar getirmişken maç bir şekilde bizim 3'üncü bölgemizde tutmak gerekiyordu. Üzücü  bir gol oldu. 1 puana razı olduk. Hakkı buydu, ama futbolda puanlara ihtiyacınız olduğu zaman almanız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Cumartesi günü Alanyaspor maçımız var. Bugün bu maça üzülebiliriz ama yarından sonra Alanyaspor maçına hazırlanmamız gerekiyor. Ligin durumu ortada" ifadelerini kullandı.FUAT ÇAPA: ÖNEMLİ BİR MAÇTILigin boyunun iyice kısaldığını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, "Artık her geçen gün hedefe doğru yaklaşıyoruz. Rekabet çoğalıyor. 11, 12'nci sıradaki takım ile 17, 18'inci sıradaki takım arasında 2, 3 puanlık fark var. Yani sadece 1 maç. Bu da son haftalarda oynanan oyunlarda net şekilde gözüküyor. Önemli bir maçtı. Galip gelsek rakibimizin üstüne çıkacaktık. Bunun bilinciyle bugün sahaya çıktık. Rakibimizin savunma oyuncuları arasındaki boşlukları değerlendirmeye çalıştık. Orada alan bırakıyorlardı. Geçmiş karşılaşmalardan farklı oynayacaklarını biliyorduk. Bugünkü maçta tamamen 1 puana odaklanmış bir rakip vardı. Bu rakiplere karşı gol bulmadığınız sürece oyunu çözme şansınız yok, rakiplerin de direnci artıyor. Bugün 18 içine kadar iyi işler yaptık. Tek eksik goldü. Bunun haricinde her şey mevcuttu. Rakibimize pozisyon vermedik. Top kayıplarından sonra ya topu hemen kazandık ya da rakibimizi hataya zorladık" dedi. Beraberliğe üzülecekleri maçta az kalsın mağlup olacaklarını dile getiren Çapa, "İkinci devre de aynı başladık. 70'ten sonra da oyunun içinde olmanız, top sizdeyken tempolu oynamanız gerekiyor. Maalesef geriye düştük. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta 92'de yediğimiz golle mağlup olacaktık. Özelikle son 3 hafta geriye düşünce olumlu reaksiyon gösterdik. Bunlar güzel şeyler. İletişim eksikliğinden golü yedik. 90+7'de beraberliği yakaladık bu sevindirici. Alt ve üst tarafla puan farkı çok yok. Biz yukarı bakacağız. Bunu yapacak kadro kalitesine sahibiz. Cumartesi günü önemli bir maçımız var. Gelecek haftalarda biraz daha üzerine koyarak devam etmek gerekiyor" şeklinde konuştu."KOİTA İLE İLGİLİ SORUYU BANA SORMAYACAKSINIZ"

3 aylık aranın ardından affedilen Fode Koita ile ilgili gelen soruya Fuat Çapa, şöyle cevap verdi: "Koita ile ilgili soruyu bana sormayacaksınız. Neden olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Onun için ne siz söyleyin ne ben bu soruyu cevaplıyım. Polemik yaratmaya gerek yok. Koita'nın sportif anlamda bir sıkıntısı yok. Bunun cevabını siz iyi biliyorsunuz."

- Golle

İttifak Holding, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak Photoshop'un kurbanı olan Fahriye Evcen, sosyal medyanın diline düştü Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor Kuryeyi alıkoyup işkence etmekle suçlanan İpek Hattat hakkında 32 yıla kadar hapis istemi Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi
Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı Melek İpek, işkenceci kocasını öldürdüğü dehşet dolu saatleri anlattı! Duyan kulaklarına inanamadı         
21:45
TRT'nin Bosna ortak yapımı Nereye Gidiyorsun, Aida? filmi Oscar'a aday oldu TRT'nin Bosna ortak yapımı Nereye Gidiyorsun, Aida? filmi Oscar'a aday oldu         
21:37
Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı         
20:45
Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu         
20:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek         
19:27
Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi         
19:17
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş         
18:53
Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu         
18:10
Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak         
17:36
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 22:12:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei