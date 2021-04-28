İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

28.04.2021 23:34
İttifak Holding Konyaspor maçının ardından, System.String[]

Fatih Terim: İkinci yarı gerçek Galatasaray gibi oynadık"Bu savaştan kaçacak veya bunlardan çekinecek biri değilim""Haftada 3 maç oynamak fizik olarak yıprattığı gibi psikolojik olarak da yıpratıyor"Ersan Parlatan: Bireysel anlamda iyi işler çıkarsaydık, etkili olabilirdikKaan ÜLKER / İSTANBUL,...

Fatih Terim: İkinci yarı gerçek Galatasaray gibi oynadık

"Bu savaştan kaçacak veya bunlardan çekinecek biri değilim"

"Haftada 3 maç oynamak fizik olarak yıprattığı gibi psikolojik olarak da yıpratıyor"Ersan Parlatan: Bireysel anlamda iyi işler çıkarsaydık, etkili olabilirdik

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray, evinde İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti ve evindeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan açıklamalarda bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk yarı evet pozisyon üretmekte zorlandık, hatta çok az pozisyon bulduk. Rakibin burada inat ve ısrarla iyi savunması da önemli bir etkendi. Artı olarak dizilişimiz pek doğru gelmedi, olmadı. Blok arasında hiç kullanamadık. Bir iki cılız pozisyonlara girdik ama top oynayan, hakim olan biz olmamıza rağmen, o hakimiyeti hücum devamlılığına döndüremedik. Bu arada herhangi bir pozisyon da görmedik kalemizde. Rakibin disiplinli savunması devam etti. Tabii gol yemedikçe direnç de artıyor. Yaptığımız değişiklikler sonrası Galatasaray gibi oynamaya başlamak, atak sürekliliği, rakibi hataya zorladı. Bizi de daha üretken hale getirdi. Sonlara doğru da olsa bu sürekliliğin meyvesini aldık. Bu arada da neredeyse gol pozisyonu da vermedik diyebilirim, bu sevindirici. İkinci yarı gerçek Galatasaray gibi oynadık. 3 puan aldığımız için memnunum ve oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu."BU SAVAŞTAN KAÇACAK VEYA BUNLARDAN ÇEKİNECEK BİRİ DEĞİLİM"Terim, birçok zorlukla mücadele etmesi ve şu anki motivasyonu ile ilgili gelen bir soruya ise, "Hayat böyle bir şey. Eğer yukarılardaysanız yalnızsınız, çok başarılıysanız düşmanlarınız ve muhalifleriniz de artıyor. Onu söyledim geçenlerde… 50 sene emek, büyük başarıları koy, bu başarılar rahatsız etmiş olabilir ama ben bu savaştan kaçacak veya bunlardan çekinecek biri değilim. Ancak tabi dışarıdakini sonuç olarak bilirsiniz de içerdekini bilemiyoruz veya daha çok üzüyor adamı. Şu 4 maçımız bir hayırlısıyla bitsin, bakalım sonra bakarız" cevabını verdi. "HAFTADA 3 MAÇ OYNAMAK FİZİK OLARAK YIPRATTIĞI GİBİ PSİKOLOJİK OLARAK DA YIPRATIYOR""Böyle maçlarda gol geciktikçe bir de kazanmak zorunda olmak bizi psikolojik olarak bir baskı altına alıyor" diyen tecrübeli teknik adam, "Acaba diye de bazı soruları sorar oyuncu kendi kendine. Rakip direncinin kırılması demek, gol demek. Sonra daha rahat olabilirsiniz. Haftada 3 maç oynamak fizik olarak yıprattığı gibi psikolojik olarak da yıpratıyor. 3 oyuncunuz pozitif çıkıyor, test sonucu ne gelecek… Hızlandırılmış bir lig oynuyoruz. Bazen çarşamba cumartesi, bazen çarşamba pazar. Bu bütün takımlar için kolay değil. Sakatlığa, yorgunluğa açık ama psikolojik olarak da etkileniliyor oyuncular" ifadelerini kullandı.Terim, bir basın mensubunun, "Çaykur Rizespor maçı sonrası ceza aldınız ancak Kasımpaşa maçında aynı durum yaşanmasına rağmen Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel PFDK'ya dahi sevk edilmedi. Bu durum hakkında ne söylersiniz?" sorusuna ise, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bunun sorumlusu hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Baykan. Ona sorun, bana neden soruyorsunuz" cevabını verdi.BAŞKAN ADAYI OLACAĞI İDDİASITerim son olarak başkan adayı olacağı iddialarına ise, "Geçen günkü maçtan sonraki söylemimin son cümlesindeki söylediğim yerdeyim. Ben üçgenden ayrılmış değilim, zaten bunu daha önce ifade ettim hangi üçgen içerisinde olduğumu. Fikirlerim aynı, düşüncelerim aynı. Bu herhalde bu sorunun cevabıdır" dedi.PARLATAN: BİREYSEL ANLAMDA İYİ İŞLER ÇIKARSAYDIK, ETKİLİ OLABİLİRDİKİttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise şunları söyledi:

"Öncelikle Galatasaray'ı tebrik etmemiz gerekiyor, kazandılar. Üzüntülüyüz 87'de gol yedik, 1-0 mağlup ayrılmak bizim adımıza çok üzücü. Bu da tabi yediğimiz golün dakikasına bakılırsa moral bozucu. Genel anlamda iyi mücadele ettik. Oyun planımızı iyi uyguladık. Galatasaray'a fazla zaman vermedik bölgemizde. Kendi kalemimizin yakınlarında direnç gösterip, yakın oynayarak fazla pozisyon vermedik. Tabii ki top Galatasaray'daydı, hakim onlardı ama ilk devre istediğimiz gibi giderken, kazandığımız topları daha iyi kullanabilseydik ve buluştuğumuzda 3'üncü bölgedeki toplardan bireysel anlamda iyi işler çıkarsaydık, etkili olabilirdik. Bugün buraya gerçekten çok eksik geldik. Eksiklerimiz var ama taktik disiplinden kopmayan, puan için savaşan ekibimizi kutlamamız gerekiyor. Oyuncularımız hemen kenetlenip Karagümrük maçına odaklandı. Bu maça kenetlendik. Camiamız bu maça kenetlenip, 3 puanı bu maçtan alıp rahatlamış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Bütün hedefimizi Karagümrük maçına odakladık. 3 puanı alarak rahatlamak istiyoruz."

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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