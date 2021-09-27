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İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

27.09.2021 23:04

İttifak Holding Konyaspor maçının ardındanOlgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

3 maç oynanan haftaların kendileri gibi eksikleri olan takımlar için daha zor geçtiğini ifade eden Cihat Arslan, 'Zorlu maçlar oynanıyor. 3 maç haftası her takım için zor. Bizim gibi eksikleri olan takımlar için daha da zor geçiyordu. Maça mağlup başladık. 2-0'dan dönmek zor oldu. Çok fazla efor sarf ettik. Yediğimiz goller çok basit ama 1'inci sınıf goller atıyoruz. Bugün de 2-2'den sonra girdiğimiz pozisyonlar vardı. Şansa ve 3 puana ihtiyacımız var. Alternatif olarak 5 yabancı oyuncudan faydalanamıyoruz. Bu da bize sorun çıkartıyor. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. En azından oyun ve direnç olarak alnımızın akıyla çıktık' diye konuştu.

'BİZİM TEKNİK DİREKTÖRLER OLARAK DÜNYAMIZ ÇANTAYA SIĞIYOR'

2-0 geriye düşmelerinin ardından taraftarın kendilerine tepki göstermesi ile ilgili gelen soruya ise Arslan, 'Bunlar doğal futbolda. Maalesef ağır olması gereken koltuk, en hafif koltuk. Hedef direkt hoca oluyor. Bizim çantamız hazır oluyor. Bizim teknik direktörler olarak dünyamız çantaya sığıyor. Burada karar verici yönetim kuruludur. Ben saygıyla karşılıyorum. Taraftarların protesto etme hakkı da var alkışlama hakkı da var. Belki erken davrandılar ama onlar da Kasımpaşa'nın iyi olmasını istiyor. Futbolcularda da etkiye tepki olmuş olabilir. Futbolcu da bu kadar ezilmeyeyim psikolojisine girmiş olabilir. Ayrıca hakemi tebrik ederken, Konyaspor'u da tebrik ediyorum. İkinci yarı oyun kalitesi olarak üst düzey bir maç oldu' cevabını verdi.

İLHAN PALUT: İKİNCİ YARIDA KASIMPAŞA'NIN DOMİNANT OYUNUNA CEVAP VEREMEDİK

Oyunun dengeli başladığını ifade eden İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 'Biz kanat hücumu ve defans arkası koşuyla ilk 20 dakikada avantajı yakaladık. Devreye 2-0 girebilsek ikinci yarı bizim lehimize dönebilirdi. Ancak son dakikalarda yediğimiz gol rakibi oyunun içine soktu. Bizde de paniğe neden oldu. Devre arasında bunu oyuncularımız ile konuştuk. Ancak 63'üncü dakikaya kadar rakip yarı sahaya çıkamadık. Kasımpaşa dominant bir oyun oynadı. Buna karşılık veremedik. Nitekim penaltı golüyle de 2-2 oldu. Bundan sonra oyun istediğimiz düzeye geldi. Gol arayan bir Konyaspor vardı. Psikolojik faktörlerin devreye girdiği bir oyun oldu. 2-0'dan 2-2'ye getirmek bizim için üzücü. 90 dakika ve uzatmalara bakınca da gerekli hamleleri yapan ve hak eden bir Konyaspor takımı sahada yoktu. Bunu değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarıdaki bahsettiğim periyodu çözmeye çalışacağız' dedi.

'NORMAL BİR DURUM DEĞİL, PSİKOLOJİK BİR DURUM VE BUNU ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR'

Takımının ikinci yarılarda oyundan düşme nedenleri sorulan Palut, 'Bugün bunun bir cevabı oluştu. Normalde fiziksel yorgunlukla alakalı bir durum olsa, 2-0'dan sonra daha çok yorulmamız gerekirdi. Ama 2-2 olduktan sonra oynama sırası bize geçmiş gibi bir görüntü oldu. Bu normal bir durum değil, psikolojik bir durum ve bunu çözmemiz gerekiyor' şeklinde konuştu.

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika


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