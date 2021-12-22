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SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

22.12.2021 20:27

İttifak Holding Konyaspor maçının ardındanİzzet NAZLI - Samim SELÇUK / HATAY (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

İzzet NAZLI - Samim SELÇUK/ HATAY (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

ERDOĞAN: ÇOK CİDDİ EKSİKLERİMİZ VAR

Maça istedikleri gibi başladıklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 'Önde rakibi baskıyla karşılamak istiyorduk. Hataya zorlamak istiyorduk. Bunun sonunda zaten çok erken bir golle öne geçtik. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Maalesef yine top bizdeyken kaptırdığımız top sonrası yediğimiz bir gol o dakikaya kadar rakibe hiçbir pozisyon vermemiştik. Devamında maalesef aynı şekilde Adekugbe'nin bu kadar tecrübeli olmasına rağmen çok basit bir hatayla yediği ikinci sarıyla oyun dışında kalması bizi zora soktu. Devamında bazı formasyon değişikliği yaptık, oyuncu değişikliği yaptık. Bülent'i aldık, Muhammet'i çıkarttık. Tabii maçın uzun bölümünde eksik olmak bizim için sıkıntı yarattı. 10 kişi oyuncularım sahada elinden gelen mücadeleyi yaptılar. 2-1 geriye düştükten sonra oyuna hamle yaparak yine beraberliği aramaya çalıştık ama maalesef bunda başarılı olamadık. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çok ciddi eksiklerimiz var. Bazı mevkilerde oyun içerisinde değiştireceğimiz oyuncularımız yok. Bugün mesela Sam çıktıktan sonra Bülent uzun süre aramızda değildi bir sakatlık sonrası oyuna alma mecburiyetimiz oldu, Kamil bir hastalıktan çıktı, onu oyuna alma mecburiyetimiz oldu. Orta sahada hiçbir alternatif oyuncumuz yoktu kulübede. Hamle yapma şansımız yoktu. Zor bir süreçten geçiyoruz. Maalesef bu aralık ayı bizim için çok iyi bir ay değildi. Umut ediyorum inşallah bu hafta sonu oynayacağımız Giresun maçıyla ligin ilk devresini kapatır, ikinci yarı da inşallah başlamadan oyuncu takviyesiyle, yine bir de sakat oyuncularımızın kendi aramıza katılmasıyla birlikte yine özlenen ve daha önce de izlettirdiğimiz futbolu yine hem camiamıza, taraftarımıza ve futbolseverlere izlettirme şansını bir kez daha elde ederiz' dedi.

PALUT: ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET ALDIK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamasının başında doğduğu topraklarda, çocukluğunun geçtiği topraklarda, tüm okul hayatının geçtiği topraklarda, sayısız anılarının olduğu topraklarda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Hatay deplasmanının zor bir deplasman olduğunu dile getiren Palut, 'Şok bir golle maça başladık negatif anlamda. Burada tabi ki biz geriden oyun kurmaya çalışan bir takımız. Birçok defa bunu başarırken, böyle takımların, bizim gibi takımların böyle hata yapması da bazen normal karşılanabilir. Futbolda her şey var. Hatayspor bu golle beraber psikolojik üstünlüğü de aldı ve bir 15 dakika arzulu istekli bir iç saha performansı sergilediler ama ondan sonra topu yere indirdik ve kendi oyunumuzu oynamaya başlayarak oyunda dengeyi sağladık. Beraberliği yakaladık, Hatayspor'un kırmızı kartından sonra oyunun genel hakimi Konyaspor'du. Skoru arttırabilecek alanlar pozisyonlar bulduk ama bir şekilde gerekli beceriyi gösteremedik. Eksildikten sonra Hatayspor'un beraberliği yakalama adına baskısı oldu. Buna da bir kontra golüyle son verdik ve buradan çok değerli bir galibiyet aldık. Çok iyi mücadele eden oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Hatayspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika


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