İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Selçuk Aksoy - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Selçuk Aksoy
İttifak Holding Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 23:33 Kaynak: AA
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