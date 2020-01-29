İttifak Holding Konyaspor, Mak ile prensipte anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor, Mak ile prensipte anlaştı - Son Dakika Spor

İttifak Holding Konyaspor, Mak ile prensipte anlaştı

13 dakika önce

İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Slovak futbolcu Robert Mak ile prensipte anlaşmaya vardı.

İttifak Holding Konyaspor, Mak ile prensipte anlaştı, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor, Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Slovak futbolcu Robert Mak ile prensipte anlaşmaya vardı.

Slovak oyuncunun yarın Konya'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yeşil beyazlılar her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen Mak ile sezon başında da ilgilenmiş ancak Zenit Kulubü oyuncuyu bırakmamıştı.

OPANASENKO İLE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan 2018-2019 sezonu başında takıma katılan Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Opanasenko ile de karşılıklı anlaşılarak oyuncunun sözleşmesi sonlandırıldı. Opanasenko yeşil beyazlı forma altında 1,5 sezonda 11 maçta görev yapmıştı.


İttifak Holding, Konyaspor, Rusya, Zenit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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