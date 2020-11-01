İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2

01.11.2020 18:08
İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2, System.String[]

STAT: Medaş Konya BüyükşehirHAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan DuranİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğuz Kağan (Dk.46 Hurtado), Jevtovic, Shengelia (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan DuranİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğuz Kağan (Dk.46 Hurtado), Jevtovic, Shengelia (Dk. 46 Cikalleshi), Miya, Alper (Dk 46 Eduok), KravetsMEDİPOL BAŞAKŞEHİR:  Mert - Rafael (Dk.84 Uğur), Skrtel, Ponck, Berkay, Mbombo, İrfan Can (Dk. 60 Mehmet Topal), Visca (Dk. 84 Mete Kaan), Aleksic, Deniz (Dk. 84 Cemali), Crivelli (Dk. 13 Giuliano)GOLLER:  Dk. 69 Kravets (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 45 Jevtovic (kk), Dk. 58 Aleksic (Medipol Başakşehir)SARI KARTLAR: Guilherme, Alper, Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor) - Deniz (Medipol Başakşehir)SÜPER Lig'in 7'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle sahaya siyah formayla çıktı. Karşılaşma, önceki gün vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Başakşehir, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.19'uncu dakikada ceza sahasında Aleksic'in müdahalesiyle Miya yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Skubic'in kullandığı penaltı vuruşunda Mert topun ağlara gitmesine izin vermedi.37'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca'nın şutu kaleci Sehic'ten geri göndü, defans topu uzaklaştırdı.44'üncü dakikada Aleksic'in pasında topla buluşan Giuliano'nun şutunu kaleci Sehic kurtardı.45'inci dakikada Deniz'in köşe vuruşuna arka direkte müdahale eden Jevtovic, topu kendi kalesine gönderdi: 0-1.58'inci dakikada Visca'nın sol kanattan şutunda kaleci Sehic, topu çeldi. Sehic'ten dönen topu önünden bulan Skrtel'in pasında Aleksic fileleri havalandırdı: 0-2.69'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Cikalleshi'nin şutu kaleci Mert'ten döndü. Pozisyonu takip eden Kravets'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti:  1-2.Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.


- Konya

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2 - Son Dakika Spor


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