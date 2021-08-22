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İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

22.08.2021 22:24
İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasındaki sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasındaki sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, düzenlenen basın toplantısına katıldı.Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konyaspor'un enerjisi yüksek bir takım olduğunu belirterek, "Durumu tersine çevirmek adına önem arz ediyordu. Sezonu güçlü bir şekilde kapatmıştık. Sezona başlarken de bunu devam ettirmekti amacımız. Maçı kazanmaya yakın oynasak da kaybettik. Konya'ya gelirken de durumu çevirme, yön arama halindeydik. Rakibimiz de son derece zor bir Sivas deplasmanından galibiyetle dönmüştü, morali ve öz güveni yüksekti. Son maçtan dolayı değil, genel olarak zaten birbirini tamamlayan, enerjisi yüksek bir grupla karşılaştık" dedi.

"DİMYAT'A PİRİNCE GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLMA HALİ OLDU"Maçın 2'nci yarısında top kayıplarının arttığını ve bunun sonucunda gol yediklerini vurgulayan Kocaman, "Maçın ilk yarısı top daha fazla bizdeydi. Daha fazla kaleye gelme atak üstünlüğü Konyaspor'daydı. İlk yarının ortalarında topla olan üstünlüğümüzü hissettirmeye başladık. Savunma arkasına koşular, oyunu kaleye itme ve baskı şeklinde. Hemen meyvesini verdi, berabere bitmesi beklenen ilk yarı bizim üstünlüğümüzle sonuçlandı. Devre arasında, az önce söylediğim faktörler nedeniyle maçın böyle bitme ihtimali çok gözükmüyordu. Konyaspor'un enerjisini hissederek bunları söyledim. Top kayıplarımızın artması kalemize gelen golle sonuçlandı. Sonra daha fazla rakip kaleye gitmeye başladık. Maçın böyle bitmesi beklenirken, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma hali oldu. Hızlı bir atakla kayıp, tam böyle Konyaspor'un ne yapacağını tarif ettiğimiz gollerden birini yedik" şeklinde konuştu.ERSAN PARLATAN: ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise, "Çok mutluyuz geriye düşüp soyunma odasına gittik. Oyuncuları motive edip, koca 45 dakika olduğunu ve her şeyi değiştirebileceğimizi aktardık. İlk devre istediğimiz oyunu sergileyemedik ama yine de dengeli bir oyunumuz vardı. Ceza sahasına girişimlerimiz oldu. Topun gerisinde bekleyen geçiş hücumuyla etkili olmaya çalışan bir görüntü sergiledik. Daha önde baskı yaparak rakibin oyun kurulumunu bozarak oynadık. Skora denge getirdik, hamlelerimiz ve oyuncu değişikliklerimizi kazanmak adınaydı Cikalleshi'nin golü bize galibiyeti getirdi. Gerçekten önemli bir galibiyet aldık. Çünkü 0-1 yenik duruma düşmüştük. Takımın reaksiyon göstermesi ve kazanmamız, takım adına çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika Spor


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