İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 2-1

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetin

Süper Lig'in 2'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasındaki Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.9'uncu dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza alanı içerisine yükseltilen topa Mpoku ön direkte kafayı vurdu, top yandan auta gitti.30'uncu dakikada Konyaspor atağında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Guilherme'nin sert şutu savunmadan da seken top az farkla kornere gitti.44'üncü dakikada Konyaspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla ceza alanında buluşan Deniz'in şutunda top direkten döndü.45'inci dakikada savunma arkasına atılan pasla buluşan Ndayishimiye çaprazdan sert vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-1.50'inci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Endri Çekici rakibinden kurtulup uzak köşeye sert vurdu, skoru dengeledi: 1-1.87'inci dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Bytyqi'nin ceza alanına ortasına Cikalleshi penaltı noktası önünde kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

- Konya