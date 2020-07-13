İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 4-3

STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul - Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan Fındıklı (Dk. 72 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk.

Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı STAT: Konya Büyükşehir Belediye HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul - Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan Fındıklı (Dk. 72 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk. 73 Selim Ay), Amir Hazdiahmetovic, Ömer Ali Şahiner İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul - Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan Fındıklı (Dk. 72 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk. 73 Selim Ay), Amir Hazdiahmetovic, Ömer Ali Şahiner MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 58 Berkay), Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Robinho), Visca, Aleksic (Dk. 45 Elia), Crivelli (Dk 88 Mahmut Tekdemir), Demba Ba MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 58 Berkay), Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Robinho), Visca, Aleksic (Dk. 45 Elia), Crivelli (Dk 88 Mahmut Tekdemir), Demba Ba GOLLER: Dk. 20 - Dk. 45+1 Miya, Dk. 27 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Skubic (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 3 (P) Visca, Dk. 69 Demba Ba, Dk. 76 Elia (Medipol Başakşehir) GOLLER: Dk. 20 - Dk. 45+1 Miya, Dk. 27 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Skubic (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 3 (P) Visca, Dk. 69 Demba Ba, Dk. 76 Elia (Medipol Başakşehir) SARI KARTLAR: Miya, Uğur, Milosevic, Ali Turan (yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor) - Visca, Aleksic, Epureanu (Medipol Başakşehir) SARI KARTLAR: Miya, Uğur, Milosevic, Ali Turan (yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor) - Visca, Aleksic, Epureanu (Medipol Başakşehir) Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. İstanbul ekibi bu mağlubiyetin ardından 66 puanda kalmasına rağmen, Trabzonspor'un da Yukatel Denizlispor maçını 2-1 kaybetmesiyle birlikte rakibiyle arasındaki 4 puanlık farkı korumuş oldu. Turuncu lacivertli ekip, ligin 33'üncü haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan İttifak Holding Konyaspor ise bu galibiyetle birlikte küme düşme hattından kurtuldu. Puanını 33'e yükselten Konya ekibi, haftayı rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından 14'üncü sırada noktaladı. Öte yandan İttifak Holding Konyaspor ise bu galibiyetle birlikte küme düşme hattından kurtuldu. Puanını 33'e yükselten Konya ekibi, haftayı rakiplerinin puan kaybetmesinin ardından 14'üncü sırada noktaladı. 2'nci dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde topa havalanan Epureanu'nun kafa vuruşunda Miya topa elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 3'üncü dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1. 3'üncü dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1. 20'nci dakikada sol kanattan Alper'in ortasında ceza sahasında Miya'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 20'nci dakikada sol kanattan Alper'in ortasında ceza sahasında Miya'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 25'inci dakika Mehmet Topal'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Skrtel'in şutunda top yandan auta çıktı. 25'inci dakika Mehmet Topal'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Skrtel'in şutunda top yandan auta çıktı. 27'nci dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Amir Hadziahmetovic'in pasında Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. 27'nci dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Amir Hadziahmetovic'in pasında Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. 45+1'inci dakikada Amir Hadziahmetovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Miya'nın şutunda top ağlara gitti: 3-1. 45+1'inci dakikada Amir Hadziahmetovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Miya'nın şutunda top ağlara gitti: 3-1. 69'uncu dakikada ceza sahasına giren Visca'nın pasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2. 69'uncu dakikada ceza sahasına giren Visca'nın pasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2. 76'ncı dakikada Caiçara'nın ortasında ceza sahasında Elia'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-3. 76'ncı dakikada Caiçara'nın ortasında ceza sahasında Elia'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-3. 84'üncü dakikada Jonsson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Skubic'in şutunda top ağlarla buluştu: 4-3. 84'üncü dakikada Jonsson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Skubic'in şutunda top ağlarla buluştu: 4-3. Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı

Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gitti

Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti

Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı

İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil

Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler

Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor

Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu