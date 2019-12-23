İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin zirvesindeki mücadeleyi devam ettirme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Dostane futbol oynayan iki takımdan sahadan bugün mutlu olarak ayrılan biz olduk" dedi.

İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından, System.String[]

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin zirvesindeki mücadeleyi devam ettirme gayreti içinde olduklarını belirterek, "Dostane futbol oynayan iki takımdan sahadan bugün mutlu olarak ayrılan biz olduk" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Karaman, zirve mücadelesini devam ettirmeye çalıştıklarını belirterek, "Zirve mücadelesini devam ettirme adına gayretimiz varken,  Konyaspor'da kritik maçlardan sonra puan kaybı yaşadı ve onlar açısından da son derece önemli bir maçtı. Dostane futbol oynayan iki takımdan sahadan bugün mutlu olarak ayrılan biz olduk" ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN: İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, "Sıkıntılı bir süreçüten geçtiğimiz aşıkar. Maç öncesi duruma baktığımızda son iki maçta toparlanma emareleri görülüyordu takımda. Acil puan alma ihtiyacı olan bir maçtı. İlk yarı Trabzonspor'un hakim olduğu oyundu. İkinci yarı oyunu tamamen rakip sahaya ittik. Çok baskı yaptık. 10 kişi kalana kadar da süreç böyle devam etti. Ancak istemediğimiz bir sonuç aldık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ünal Karaman'ın açıklamaları

Aykut Kocaman'ın açıklamaları


Ünal Karaman, Konyaspor, Karaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:51 Kaynak: DHA
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