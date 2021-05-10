İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saatinde değişiklik

Süper Lig'in 41'inci haftasında yarın oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saati 17.00'ye alındı.

Süper Lig'in 41'inci haftasında yarın oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçının başlama saati 17.00'ye alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41'inci haftasında oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor – Trabzonspor maçının başlama saatinde değişikliğe gitti. Buna göre daha önce saat 20.30'da oynanacağı açıklanan mücadele saat 17.00'de başlayacak.



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