İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından

17.10.2020 18:47
İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından, System.String[]

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kazanamıyorsanız da kaybetmeyeceksiniz.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Kazanamıyorsanız da kaybetmeyeceksiniz. Puan puandır. 1 puan aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Teknik direktör İsmail Kartal, 1-1 berabere sonuçlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının karşılaşmadaki oyununu değerlendirdi. Milli maçtan dönen oyuncuların olduğunu ve yorgun olduklarını hatırlatan Kartal, "Beklemediğimiz anda duran toptan gol yedik. Maç başından sonuna kadar, maç çok fazla durdu. Hakem de hiç müdahale etmedi. Sadece 80'inci dakikadan sonra kaleciyi uyardı. Bu da bizi oyundan düşürdü. Birkaç gol pozisyonu bulduk, vurduğumuz kalenin üstünden geçti. Bu rakip takımın şansı olabilir. Kazanmak için çıktık. Kazanamıyorsanız da kaybetmeyeceksiniz. Puan puandır. 1 puan aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

HAMZA HAMZAOĞLU: İKİ TAKIM DA İYİ OYNAMADI

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise iki takımın da iyi oynamadığını belirterek, "İyi bir takıma karşı oynadık. Kontrollü oynayan ve takım halinde oynamasını bilen bir takıma karşı oynadık. Maça Konyaspor daha üstün başladı. Bizim de ilk yarıda birkaç tane net pozisyonumuz vardı ama ikinci yarı golü bulduk. Korumaya çalışırken kornerden golü yedik ve 1-1 oldu. İki takım da iyi oynamadı. Kazanmak isteyen iki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı" dedi.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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