İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan arasında sosyal medyada göçmen tartışması yaşandı.
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" paylaşımı CHP'li Cihangir İslam yanıt verdi.
İYİ Partili Türkkan'a yanıt veren CHP'li İslam, "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" ifadelerini kullandı.
Lütfü Türkkan ise Cihangir İslam'a "Cevap vermem gereken biri mi diye baktım, olmadığını görünce vazgeçtim" ifadeleriyle yanıt verdi.
İslam, bir sosyal medya kullanıcısının kendisine verdiği, "Çok yazık, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra oluşan şartlar neticesinde bizler asıl vatanımıza göç ettik. Esefle kınıyorum sizi" yorumuna ise "İyi ki Lütfü gibiler yokmuş o zamanlar" cevabını verdi."
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